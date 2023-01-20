В Крыму решили национализировать принадлежащий Арсению Яценюку кинотеатр IMAX

Кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте, который принадлежит бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку, намерены национализировать. Об этом сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

Константинов сообщил, что в кинотеатре будет введена временная администрация. Он добавил, что в власти Крыма национализируют только то имущество, за счет которого «финансируется киевский режим» — в конце октября прошлого года подобное поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, под национализацию подпадут компания «РусЛайн Ко», «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и «Судостроительный завод «Залив». Затем депутаты Госсовета Крыма внесли в перечень национализируемых предприятий имущество «Мегастроя».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране планируют национализировать все российские активы.