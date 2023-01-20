ТАСС: в Чечне планируют запустить производство «Джихад-машины» для военных нужд

Власти Чеченской Республики ведут переговоры о запуске производства легкого военного автомобиля на базе завода «Чеченавто». Об сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.



19 января председатель правительства Чечни Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов провели встречи с Минпромторгом.

«В рамках этих встреч обсуждался вопрос запуска производства "Джихад-машины" на производственной базе ООО "Чеченавто" с последующим проведением испытаний в Российском университете спецназа», — заявили в правительстве.

Собеседник ТАСС утверждает, что также в Чечне хотят создать центр по ремонту военной техники.



«Учитывая важность наличия железной дороги для логистики, создание центра рассматривается на базе ООО "Чеченавто" или на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный"», — сообщили информагентству.