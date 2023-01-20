Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев успешно перенес операцию на сердце. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
«Угрозы жизни Первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя», — написал Укибай.
Ранее о том, что Назарбаев находится в больнице, сообщил медиаменеджер Александр Аксютиц. «Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», — заявил Аксютиц.
Информацию о госпитализации также подтвердил источник РИА Новости в медкругах столицы Казахстана.
13 января парламент Казахстана на совместном заседании палат признал утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы (лидере нации)».
Согласно этому закону, Назарбаев имел пожизненное право обращаться к народу Казахстана, госорганам и должностным лицам с инициативами. Его также нельзя было содержать под стражей, обыскивать и допрашивать. Помимо этого, закон гарантировал неприкосновенность имущества, принадлежащего ему и членам семьи, которые живут с ним.
12 января в Казахстане упразднили звание почетного сенатора, которым обладал Назарбаев. Изменения в регламент внесли еще в декабре.
5 июня 2022 года в Казахстане состоялся референдум о внесении поправок в конституцию. Одним из изменений стало исключение статьи о статусе и полномочиях первого президента страны Назарбаева, а также положения, разрешавшего ему избираться на пост главы государства более двух раз подряд. Также была исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации.