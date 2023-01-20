Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев успешно перенес операцию на сердце. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«Угрозы жизни Первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя», — написал Укибай.

Ранее о том, что Назарбаев находится в больнице, сообщил медиаменеджер Александр Аксютиц. «Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», — заявил Аксютиц.

Информацию о госпитализации также подтвердил источник РИА Новости в медкругах столицы Казахстана.