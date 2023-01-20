Белый дом заявил о планах признать ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией на следующей неделе. Об этом сообщил советник по национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге.

Дополнительные санкции будут введены против ЧВК «Вагнер» на следующей неделе, заявил Кирби. Также санкции введут против компаний, которые сотрудничают с частной военной компанией, основанной бизнесменом Евгением Пригожиным.

«Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов"», — прокомментировал Пригожин заявление Белого дома.

Накануне издание Politico сообщило, что ЧВК «Вагнер» за прошлый год значительно расширила добычу полезных ископаемых в Центральноафриканской Республике. В результате прибыль военной компании может вырасти до одного миллиарда долларов за год. Эти средства ЧВК, вероятно, потратит на закупку вооружения и найм солдат.