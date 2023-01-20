Politico: ЧВК «Вагнера» расширила добычу золота в ЦАР и может в этом году заработать на этом до $1 млрд

ЧВК «Вагнера» за прошлый год значительно расширила добычу полезных ископаемых в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на западного чиновника и телеграмму правительства США.

В результате прибыль военной компании может вырасти до одного миллиарда долларов за год. Эти средства ЧВК, вероятно, потратит на закупку вооружения и найм солдат.

Военная компания договорилась о разработке золотого месторождения Ндассима с правительством ЦАР еще в 2018 году. С тех пор рудник превратился в огромный комплекс, который состоит из восьми производственных зон, говорится в телеграмме правительства США.

По оценке Соединенных Шатов, сейчас ЧВК помогает строить на руднике объект для долгосрочной эксплуатации. Военная организация также укрепила шахту — например, выставила на ключевых местах добывающего предприятия зенитные установки на грузовиках.

«Эти действия указывают на долгосрочные планы в отношении шахты. Тот факт, что они создают расширенную горнодобывающую операцию, <…> я думаю, указывает на то, насколько они интегрировались с местными военными и на уровень зависимости от них правительства ЦАР», — рассказала Катрина Докси, младший научный сотрудник проекта по транснациональным угрозам Центра стратегических и международных исследований в округе Колумбия.