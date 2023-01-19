«Вы не должны выполнять эту работу, если у вас нет сил». Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об уходе в отставку

«Я ухожу не потому, что было трудно. Если бы это было так, я бы, наверное, ушла через два месяца работы! Я ухожу, потому что с такой привилегированной ролью приходит ответственность. Ответственность за то, чтобы понимать, когда ты подходишь для руководства, а когда нет.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об уходе в отставку. Копию речи она опубликовала на фейсбуке.

Я знаю, чего требует эта работа, и я знаю, что у меня больше нет достаточного запаса энергии, чтобы выполнять ее должным образом», — заявила Ардерн.

После ухода Ардерн планирует продолжать работу в Новой Зеландии и больше времени проводить со своей семьей.

Ардерн уйдет с поста лидера Лейбористской партии не позднее 7 февраля. Газета The New Zealand Herald пишет , что партия выберет нового лидера 22 января.

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«Мы просто смотрим по телевизору, как разрушают страну»

Джасинда Ардерн заняла должность премьер-министра в 37 лет. Тогда, в 2017 году, она стала самой молодой женщиной в мире на этом посту.

В 2020 году ее переизбрали на второй срок.