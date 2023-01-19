В Москве при пожаре на территории храма Иоанна Кронштадского пострадал один человек

В Москве загорелось здание на территории храма Иоанна Кронштадского. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, Кронштадтский бульвар, д. 24, к. 2.По прибытию ПСП — 2-х этажное, деревянное строение. Произошло возгорание на площади 100 м²», — рассказали в МЧС. Телеканал «Москва 24» уточняет, что по этому адресу расположен храм Иоанна Кронштадтского. Astra пишет, что горело здание церковного приходского дома, а Baza — о пожаре в здании воскресной школы. По данным МЧС, один человек смог сам выбраться из здания до прибытия пожарных, один человек пострадал в результате возгорания.

По данным CМИ, предварительные версии пожара — поджог и неосторожное обращение с огнем. Подозреваемого задержали. По версии Astra, ночью в здании находились три человека, по данным Baza — четыре. Один из них спал, а двое ужинали. В какой-то момент охранник увидел, что из одного окна на третьем этаже идет дым. В то же время в комнате на третьем этаже остался один человек, который и стал подозреваемым. Позднее его увезли в больницу с обоженными руками.



«Прибывшим сотрудникам полиции он пояснил, что его зовут Артемий, в храм его пустил сам настоятель, а пожар начался, потому что у него разлился растворитель. Зачем ему нужен был растворитель и где он его взял, мужчина пояснить не смог. При этом настоятель храма подтвердил, что видел мужчину несколько раз на службах, но утверждает, что он не пускал его в здание», — описывает произошедшее Baza.

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