В Армении 15 военнослужащих погибли при пожаре в казарме. Об этом заявили в Министерстве обороны Армении.

Также сообщается о трех пострадавших в результате пожара.

«По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в казарме инженерно-снайперской роты N-й воинской части Минобороны, погибли 15 военнослужащих, состояние 3 военнослужащих оценивается как тяжелое», — отметили в ведомстве.

В МВД уточнили, что пожар произошел в воинской части, дислоцированной в селе Азат в Гегаркуникской области.