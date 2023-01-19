logo
НовостиОбщество

В Армении 15 военнослужащих погибли при пожаре в казарме

В Армении 15 военнослужащих погибли при пожаре в казарме. Об этом заявили в Министерстве обороны Армении.

Также сообщается о трех пострадавших в результате пожара.

«По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в казарме инженерно-снайперской роты N-й воинской части Минобороны, погибли 15 военнослужащих, состояние 3 военнослужащих оценивается как тяжелое», — отметили в ведомстве.

В МВД уточнили, что пожар произошел в воинской части, дислоцированной в селе Азат в Гегаркуникской области.

Читайте также

Читайте также

«Вы откуда? В России журналисты не задают такие вопросы»

Подкаст «Что нового?» с журналисткой «Важных историй» Ириной Долининой

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon