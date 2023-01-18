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ПодкастОбщество

«Вы откуда? В России журналисты не задают такие вопросы»

Подкаст «Что нового?» с журналисткой «Важных историй» Ириной Долининой

14 января крылатая ракета Х-22 попала по жилому дому в Днепре. Погибли 40 человек, в том числе трое детей. Ранения получили 75 человек.

16 января СБУ объявила, что установила личности российских военных, причастных к ракетному удару.

«Важные истории» нашли тех, кого обвиняют украинские власти, двое согласились ответить на вопросы издания. Мы поговорили с журналисткой «Важных истории» Ириной Долининой о том, как российские военные отреагировали на обвинение в убийстве мирных жителей.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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