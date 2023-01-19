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Суд в Швеции признал двух местных жителей виновными в шпионаже в пользу России. Один из них получил пожизненный срок

Окружной суд Стокгольма признал местного чиновника и его брата виновными в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Шведское радио.

Старший из братьев, 42-летний Пейман Киа получил пожизненный срок. Второго обвиняемого, Паяма Киа, приговорили к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

По информации портала DN, старший из братьев работал в различных госструктурах, в том числе в KSI (Управление специальных расследований), которое считается самой секретной разведывательной службой Швеции.

Оба мужчины находились под стражей больше года. По версии следствия, они шпионили для России на протяжении 10 лет.

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