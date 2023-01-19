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ПодкастПолитика

«Путин желает стране тотального одиночества»

Станислав Белковский в подкасте «Что нового?»

Зеленский не верит, что Путин жив, Путин продолжает верить в победу России, а Лавров не знает как жить дальше. В очередном выпуске подкаста «Что нового?» вместе с политологом Станиславом Белковским обсудили эти и другие заявления политиков на этой неделе.

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