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Пригожин заявил о взятии Клещеевки под Бахмутом. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили атаку противника в районе этого села

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии силами ЧВК села Клещеевка под Бахмутом в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена.

«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер». <…> Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои», — говорится в аудиосообщении Пригожина.

По словам основателя ЧВК «Вагнер», «ВСУ работает четко, слаженно», но «подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед».

В утренней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинская армия отбила атаку противника в районе Клещеевки.

«За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов <…> Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка», — сказано в сообщении.

17 января Пригожин заявил о «тяжелых боях» за Клещеевку. Тогда пресс-служба бизнесмена сообщила, что большая часть села находится под контролем ВСУ.

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Также ВСУ сообщили об отражении атаки в районе Соледара. Российская армия продолжает наступательные операции в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка, отмечает американский Институт изучения войны (ISW).

15 января президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о «новостях из Соледара», заявил, что все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба.


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