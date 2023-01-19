Посольство России в Эстонии сообщило, что в феврале возобновит прием заявлений о выходе из гражданства РФ

Посольство РФ в Эстонии возобновит прием заявлений о выходе из российского гражданства в феврале. Об этом говорится на сайте посольства.

«С 25 января 2023 года прием заявлений о выходе из гражданства временно приостановлен по техническим причинам. Консульское обслуживание по вопросам гражданства будет возобновлено в феврале 2023 года», — сказано в сообщении.

18 января посольство России в Эстонии прекратило прием заявлений о выходе из гражданства РФ, не уточнив причины и сроки ограничений. При этом на сайте все еще доступен список документов, которые необходимы для инициирования процедуры.