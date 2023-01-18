Посольство РФ в Эстонии временно прекратило принимать заявления о выходе из российского гражданства

Посольство России в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства РФ. Об этом говорится на сайте посольства.

Причины и сроки ограничений не уточняются. При этом на сайте все еще доступен список документов, которые необходимы для инициирования процедуры.

Ранее сообщалось, что в 2022 году спрос на эстонское гражданство среди Россиян вырос в 2,5 раза.

«Если в предыдущие годы было по 280-290 [заявлений в год], то в прошлом году их было 726. Получается, рост в 2,5 раза. Но среди людей с серым паспортом или неопределенным гражданством количество не изменилось», — заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Законодательство Эстонии не позволяет иметь два гражданства сразу. Поэтому эстонское гражданство может вступить в силу только после того, как человек выйдет из предыдущего. Для получения эстонского паспорта гражданину другой страны нужно прожить в Эстонии как минимум восемь лет, поэтому всплеск скорее затронул россиян, которые уже долгое время проживают на территории государства.