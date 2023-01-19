Подоляк: убийство финансиста Дениса Киреева произошло из-за отсутствия координации между силовыми ведомствами Украины

Убийство украинского финансиста Дениса Киреева произошло из-за отсутствия «единой координации» между силовыми ведомствами Украины в первые дни войны. Об этом в интервью латвийскому порталу Delfi рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Это были первые дни войны. [Убийство Киреева] было связано с тем, что в тот момент не было единой координации между силовыми структурами. К нему были определенные претензии с одной стороны, а с другой стороны эти претензии не успели урегулировать в диалоговом формате», — сказал Подоляк.
Киреев, по его словам, не был членом украинской делегации, а являлся консультантом по одному из направлений и имел отношение к Главному управлению разведки Украины.
Он заявил, что убийство не было связано с работой делегации и с переговорным процессом. «Он не являлся агентом России», — добавил Подоляк.
«Делегация была скрупулезно подобрана, шесть человек. Никаких пророссийских настроений там и близко не могло быть», — сказал он.
Ранее The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на главу ГУР Украины Кирилла Буданова, что Киреев, застреленный службами безопасности страны в марте по подозрению в шпионаже в пользу России, за сутки до начала полномасштабного вторжения России в Украину предупредил об этом главу украинской разведки
По словам генерала Буданова, весной 2021 года он попросил Киреева «использовать свои связи» и внедриться в российскую военную разведку. О том, что Москва готовится к вторжению в Украину, Киреев узнал из своих источников еще осенью 2021 года, когда военные и разведывательные службы США начали предупреждать о российской угрозе, и «первым забил тревогу» в Украине, рассказал Буданов.
После 24 февраля Киреев присутствовал на первом раунде переговоров воюющих сторон в Беларуси.
По словам Буданова, в ночь перед переговорами в Беларуси финансисту позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада, и попросили о встрече.
Киреев поехал на киевский вокзал со своей личной охраной и военно-разведывательными агентами. Возле Софийского собора группу остановили агенты СБУ и приказали сдать оружие, а самого Киреева направили к микроавтобусу. Примерно через полтора часа к месту обнаружения тела Киреева были вызваны сотрудники военной разведки.
5 марта украинские СМИ сообщили о смерти Киреева. Позже украинская разведка заявила, что Киреев был сотрудником ведомства и погиб, выполняя специальное задание. Ранее «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники писала, что Киреев был убит при задержании Службой безопасности Украины: якобы его заподозрили в госизмене; об этом же сообщал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.