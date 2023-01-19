Подоляк: убийство финансиста Дениса Киреева произошло из-за отсутствия координации между силовыми ведомствами Украины

Убийство украинского финансиста Дениса Киреева произошло из-за отсутствия «единой координации» между силовыми ведомствами Украины в первые дни войны. Об этом в интервью латвийскому порталу Delfi рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Это были первые дни войны. [Убийство Киреева] было связано с тем, что в тот момент не было единой координации между силовыми структурами. К нему были определенные претензии с одной стороны, а с другой стороны эти претензии не успели урегулировать в диалоговом формате», — сказал Подоляк.

Киреев, по его словам, не был членом украинской делегации, а являлся консультантом по одному из направлений и имел отношение к Главному управлению разведки Украины.

Он заявил, что убийство не было связано с работой делегации и с переговорным процессом. «Он не являлся агентом России», — добавил Подоляк.

«Делегация была скрупулезно подобрана, шесть человек. Никаких пророссийских настроений там и близко не могло быть», — сказал он.

Ранее The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на главу ГУР Украины Кирилла Буданова, что Киреев, застреленный службами безопасности страны в марте по подозрению в шпионаже в пользу России, за сутки до начала полномасштабного вторжения России в Украину предупредил об этом главу украинской разведки