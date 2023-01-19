WSJ: украинский финансист Денис Киреев, застреленный СБУ в марте «по подозрению в госизмене», 23 февраля предупредил ГУР о приказе Путина начать вторжение

Финансист и член первой переговорной делегации Украины Денис Киреев, застреленный службами безопасности страны в марте по подозрению в шпионаже в пользу России, за сутки до начала полномасштабного вторжения России в Украину предупредил об этом главу украинской разведки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на главу ГУР Украины Кирилла Буданова.
Буданов (слева) и Киреев (справа). Фото: ГУР Украины
По словам генерала Буданова, весной 2021 года он попросил Киреева «использовать свои связи» и внедриться в российскую военную разведку. О том, что Москва готовится к вторжению в Украину, Киреев узнал из своих источников еще осенью 2021 года, когда военные и разведывательные службы США начали предупреждать о российской угрозе, и «первым забил тревогу» в Украине, рассказал Буданов.
Во второй половине дня 23 февраля Киреев рассказал главе ГУР, что президент России Владимир Путин ранним утром отдал приказ о вторжении в Украину. Киреев также знал основную точку атаки. Эта подсказка дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому наступлению.
В 8 часов утра 24 февраля российские ударные вертолеты высадили десант в аэропорту Антонов в Киевской области. Кремль планировал использовать аэропорт для переброски войск и техники для штурма столицы. Однако после ожесточенного боя аэропорт был поврежден и неприменим для сил вторжения.
Глава ГУР предложил финансисту присоединиться к первой переговорной делегации на встрече в Беларуси вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, чтобы «выиграть паузу в боевых действиях и дать Украине больше времени для мобилизации обороны». Киреев знал, что рискованно играть такую публичную роль, однако согласился.
Когда Россия и Украина договорились о втором раунде переговоров, запланированном на 3 марта, Буданов вновь попросил Киреева принять участие. По словам генерала, в ночь перед переговорами в Беларуси финансисту позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада, и попросили о встрече. Поклад отказался дать комментарий WSJ.
Киреев поехал на киевский вокзал со своей личной охраной и военно-разведывательными агентами для поездки в Беларусь и сказал телохранителям, что его могут арестовать по дороге. Возле Софийского собора группу остановили агенты СБУ и приказали сдать оружие, а самого Киреева направили к микроавтобусу. Примерно через полтора часа к месту обнаружения тела Киреева были вызваны сотрудники военной разведки.
Государственное бюро расследований Украины, которое занимается такими убийствами, также отказалось от комментариев WSJ. В июле Зеленский уволил главу СБУ и освободил от должностей или арестовал десятки генералов службы по подозрению в содействии России. Было возбуждено более 650 дел о госизмене с участием государственных служащих.
Дениса Киреева похоронили среди могил украинских героев на Байковом кладбище в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о награждении финансиста посмертной медалью за «исключительный долг в защите государственного суверенитета и безопасности государства».
5 марта украинские СМИ сообщили о смерти Киреева. Позже украинская разведка заявила, что Киреев был сотрудником ведомства и погиб, выполняя специальное задание. Ранее «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники писала, что Киреев был убит при задержании Службой безопасности Украины: якобы его заподозрили в госизмене; об этом же сообщал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.