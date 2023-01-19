WSJ: украинский финансист Денис Киреев, застреленный СБУ в марте «по подозрению в госизмене», 23 февраля предупредил ГУР о приказе Путина начать вторжение

Финансист и член первой переговорной делегации Украины Денис Киреев, застреленный службами безопасности страны в марте по подозрению в шпионаже в пользу России, за сутки до начала полномасштабного вторжения России в Украину предупредил об этом главу украинской разведки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на главу ГУР Украины Кирилла Буданова.

По словам генерала Буданова, весной 2021 года он попросил Киреева «использовать свои связи» и внедриться в российскую военную разведку. О том, что Москва готовится к вторжению в Украину, Киреев узнал из своих источников еще осенью 2021 года, когда военные и разведывательные службы США начали предупреждать о российской угрозе, и «первым забил тревогу» в Украине, рассказал Буданов.

Во второй половине дня 23 февраля Киреев рассказал главе ГУР, что президент России Владимир Путин ранним утром отдал приказ о вторжении в Украину. Киреев также знал основную точку атаки. Эта подсказка дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому наступлению.

В 8 часов утра 24 февраля российские ударные вертолеты высадили десант в аэропорту Антонов в Киевской области. Кремль планировал использовать аэропорт для переброски войск и техники для штурма столицы. Однако после ожесточенного боя аэропорт был поврежден и неприменим для сил вторжения.

Глава ГУР предложил финансисту присоединиться к первой переговорной делегации на встрече в Беларуси вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, чтобы «выиграть паузу в боевых действиях и дать Украине больше времени для мобилизации обороны». Киреев знал, что рискованно играть такую публичную роль, однако согласился.