NYT: США рассматривают возможность передать Украине вооружение для атаки Крыма, чтобы усилить переговорную позицию Киева

США рассматривает возможность передать Украине вооружение для атаки аннексированного Россией Крыма, чтобы усилить позицию Киева в переговорах, однако окончательное решение еще не принято, сообщает The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.
После нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация президента США Джо Байдена «начала признавать», что Киеву может понадобиться помощь для удара по полуострову, на котором находятся десятки тысяч окопавшихся российских войск и многочисленные российские военные базы.
Даже если такой шаг увеличит риск эскалации, по словам нескольких официальных лиц США, которые говорили с NYT на условиях анонимности.
Власти США пришли к выводу, что если украинские военные смогут продемонстрировать России вероятность потери Крыма, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах. Кроме того, опасения, что Кремль применит в ответ тактическое ядерное оружие, развеялись, заявили официальные лица и эксперты США, хотя и предупредили, что риск остается.
Американские чиновники обсуждают со своими украинскими коллегами возможность использования поставляемого американцами оружия от РСЗО HIMARS до боевых машин Bradley, чтобы взять под контроль наземный мост, соединяющий Крым с Россией через оккупированные РФ города Мелитополь и Мариуполь.
Кроме того, США завершают подготовку масштабного пакета военной помощи Украине в размере до $2,6 млрд, пишет AP. Ожидается, что в него войдут около 100 боевых машин Stryker и не менее 50 бронемашин Bradley, стало известно сегодня.
Чиновники Белого дома настаивают на том, что позиция США о том, что Крым принадлежит Украине, не изменилась. «На протяжении всей войны мы говорили, что Крым — это Украина, и Украина имеет право защищать себя и свою суверенную территорию в своих международно признанных границах», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриэнн Уотсон.
В частном порядке военные и административные чиновники ранее ставили под сомнение полезность атак на Крым, утверждая, что у киевских военных есть лучшие цели в других местах на поле боя.
Украинские власти давно настаивают на том, что Крым является важной целью для их атак и что продолжающееся военное давление на российские базы является важной частью их стратегии. Представители ВСУ также обсудили с американскими властями важность усиления давления на тыловой эшелон России в Крыму.