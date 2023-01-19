NYT: США рассматривают возможность передать Украине вооружение для атаки Крыма, чтобы усилить переговорную позицию Киева

США рассматривает возможность передать Украине вооружение для атаки аннексированного Россией Крыма, чтобы усилить позицию Киева в переговорах, однако окончательное решение еще не принято, сообщает The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц. После нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация президента США Джо Байдена «начала признавать», что Киеву может понадобиться помощь для удара по полуострову, на котором находятся десятки тысяч окопавшихся российских войск и многочисленные российские военные базы.

Даже если такой шаг увеличит риск эскалации, по словам нескольких официальных лиц США, которые говорили с NYT на условиях анонимности.

Власти США пришли к выводу, что если украинские военные смогут продемонстрировать России вероятность потери Крыма, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах. Кроме того, опасения, что Кремль применит в ответ тактическое ядерное оружие, развеялись, заявили официальные лица и эксперты США, хотя и предупредили, что риск остается. Американские чиновники обсуждают со своими украинскими коллегами возможность использования поставляемого американцами оружия от РСЗО HIMARS до боевых машин Bradley, чтобы взять под контроль наземный мост, соединяющий Крым с Россией через оккупированные РФ города Мелитополь и Мариуполь. Кроме того, США завершают подготовку масштабного пакета военной помощи Украине в размере до $2,6 млрд, пишет AP. Ожидается, что в него войдут около 100 боевых машин Stryker и не менее 50 бронемашин Bradley, стало известно сегодня.

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