Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград считает Крым и Донбасс украинскими территориями

Белград считает, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью Bloomberg.
«Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и это останется так», — сказал он. Вучич также отметил, что Сербия с самого начала не поддерживала военную агрессию России в Украине.
Сербский лидер заявил, что много месяцев не разговаривал с президентом России. Он также сказал, что, несмотря на «традиционно хорошие» отношения Белграда и Москвы, Сербия не поддерживает каждое отдельное решение Кремля или даже большинство из них.
«Сербия, традиционно являющаяся одним из ближайших союзников России в Европе, пытается отделить себя от Москвы, поскольку война в Украине обостряет отношения между двумя странами и их лидерами», — отмечает Bloomberg.
Как отмечает «Агентство», до этого сербский лидер высказывался о статусе Донбасса и Крыма осторожней. Издание приводит в пример его цитаты 2018 и 2019 годов — тогда президент Сербии говорил, что признание Донбасса и Крыма Сербией означало бы поддержку независимости Косово.
Ранее Вучич потребовал, чтобы Россия прекратила усилия по вербовке сербов в ЧВК «Вагнера». «Почему вы, из Вагнера, звоните кому-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим законам?» — сказал сербский лидер.
Вучич заявил, что ЧВК «Вагнер» не присутствуют в Сербии, однако российские веб-сайты и группы в социальных сетях публикуют рекламные сообщения о вербовке на сербском языке.
«Сербские добровольцы принимали участие в боевых действиях вместе с пророссийскими силами в Украине в 2014 и 2015 годах. Никто не имеет четкого представления о точном количестве в каждый момент времени, но десятки сербов записались воевать в Украине с 2014 года, говорят наблюдатели. Законодательное собрание Сербии запрещает участие своих граждан в конфликтах за рубежом, и несколько человек были осуждены за это», — отмечает Reuters.