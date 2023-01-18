Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград считает Крым и Донбасс украинскими территориями

Белград считает, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью Bloomberg.

«Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и это останется так», — сказал он. Вучич также отметил, что Сербия с самого начала не поддерживала военную агрессию России в Украине.

Сербский лидер заявил, что много месяцев не разговаривал с президентом России. Он также сказал, что, несмотря на «традиционно хорошие» отношения Белграда и Москвы, Сербия не поддерживает каждое отдельное решение Кремля или даже большинство из них.

«Сербия, традиционно являющаяся одним из ближайших союзников России в Европе, пытается отделить себя от Москвы, поскольку война в Украине обостряет отношения между двумя странами и их лидерами», — отмечает Bloomberg.

Как отмечает «Агентство», до этого сербский лидер высказывался о статусе Донбасса и Крыма осторожней. Издание приводит в пример его цитаты 2018 и 2019 годов — тогда президент Сербии говорил, что признание Донбасса и Крыма Сербией означало бы поддержку независимости Косово.