Глава Белгородской области сообщил о втором обстреле за день

«Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал. Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков в телеграме.

Он уточнил, что пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил , что под обстрел попало село Долгое в Валуйском городском округе.

С утра он также сообщил об обстреле нескольких сел в Шебекинском городском округе. По словам Гладкова, в хуторе Балки снарядом разрушен частный дом, в котором никто не жил.

Он добавил, что ударом также разрушена хозпостройка частного домовладения в поселке Ленинский.