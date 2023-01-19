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Глава Белгородской области сообщил о втором обстреле за день

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попало село Долгое в Валуйском городском округе.

Он уточнил, что пострадавших нет.

«Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал. Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков в телеграме.

Фото: Вячеслав Гладков

Фото: Вячеслав Гладков 

С утра он также сообщил об обстреле нескольких сел в Шебекинском городском округе. По словам Гладкова, в хуторе Балки снарядом разрушен частный дом, в котором никто не жил.

Он добавил, что ударом также разрушена хозпостройка частного домовладения в поселке Ленинский.

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