Facebook и Instagram могут разрешить женщинам показывать соски в соцсетях

Наблюдательный совет Meta рекомендовал пересмотреть правило, запрещающее публиковать в Instagram и Facebook снимки с обнаженными женскими сосками. Об этом говорится на сайте сайте.

«Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей», — сказано в заявлении Набсовета.

Такое решение последовало после разбирательства из-за удаления в Instagram двух фотографий «трансгендерной и небинарной пары» с обнаженной грудью и прикрытыми сосками. Снимки опубликовали в 2021 и 2022 годах.

В самих постах обсуждалось здравоохранение для трансгендерных людей, в том числе, планируемая операция по созданию более плоской груди. Meta удалила посты. Пользователи подали апелляцию, компания признала ошибку и восстановила фотографии в аккаунте.

Надзорный совет считает, что удаление этих постов не соответствовало стандартам сообщества Meta, его ценностям и обязанностям в области прав человека. «Эти случаи также подчеркивают фундаментальные проблемы с политикой Meta», — говорится в заявлении.