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Европарламент принял резолюцию о создании трибунала для Путина и Лукашенко

Европарламент (ЕП) большинством голосов принял резолюцию о создании трибунала для рассмотрения военных преступлений России в Украине. Об этом сообщается на сайте ЕП.

472 парламентария поддержали инициативу, 19 проголосовали против и еще 33 человека воздержались.

В документе отмечается, что механизмы работы такого трибунала еще не выработаны. При этом европарламентарии считают, что он должен обладать юрисдикцией для расследования деятельности не только Владимира Путина, но и Александра Лукашенко и его приближенных в Беларуси.

«Создание этого трибунала послужит очень четким сигналом как для российского общества, так и для международного сообщества, о том, что Путин и российское политическое и военное руководство могут быть осуждены за преступления Украине», — сказано в тексте документа.

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В декабре прошлого года Европарламент одобрил резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В тексте резолюции говорится, что искусственный голод в Украине был создан преднамеренной политикой советского режима.

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