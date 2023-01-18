Welt: Болгария тайно поддерживала Украину, обеспечивая ее дизельным топливом и боеприпасами

Болгария в первые месяцы войны тайно помогала Украине, обеспечивая ее дизельным топливом и боеприпасами, пишет немецкое издание Welt.

Информацию подтвердили изданию бывший премьер Болгарии Кирил Петков и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Газета Welt выяснила, что Болгария передавала боеприпасы через посредников. По словам Кулебы, Болгария заключала контракты с компаниями других стран НАТО. Поставки, по данным газеты, оплачивали США и Великобритания.

С началом войны в Украине президент Болгарии Румен Радев высказывался против оказания военной помощи Украине.

В ноябре парламент Болгарии одобрил отправку военной помощи Украинее.