В возрасте 118 лет умерла старейшая жительница планеты, французская монахиня Люсиль Рандон

Во Франции умерла старейшая в мире женщина Люсиль Рандон, более известная как сестра Андре. Об этом сообщает AFP.

Сестра Андре родилась 11 февраля 1904 года. На момент смерти ей было 118 лет. В молодости женщина работала гувернанткой, а затем в госпитале в Виши. В 1979 году она стала монахиней.

«Это большая печаль, но... это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение», — сообщил представитель дома престарелых Сент-Катрин-Лабур в Тулоне, где жила монахиня.

Люсиль Рандон стала старейшим живущим жителем планеты в апреле прошлого года, после смерти 119-летней японки Канэ Танаки.