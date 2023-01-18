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В возрасте 118 лет умерла старейшая жительница планеты, французская монахиня Люсиль Рандон

Во Франции умерла старейшая в мире женщина Люсиль Рандон, более известная как сестра Андре. Об этом сообщает AFP.

Люсиль Рандон. Скриншот: YouTube

Люсиль Рандон. Скриншот: YouTube

Сестра Андре родилась 11 февраля 1904 года. На момент смерти ей было 118 лет. В молодости женщина работала гувернанткой, а затем в госпитале в Виши. В 1979 году она стала монахиней.

«Это большая печаль, но... это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение», — сообщил представитель дома престарелых Сент-Катрин-Лабур в Тулоне, где жила монахиня.

Люсиль Рандон стала старейшим живущим жителем планеты в апреле прошлого года, после смерти 119-летней японки Канэ Танаки.

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