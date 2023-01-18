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В Ростовской области арестовали подполковника полиции, предупредившего знакомого о прослушке

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал подполковника полиции по делу о разглашении гостайны (ч. 1 ст. 283 УК). Об этом Donnews.ru сообщили в пресс-службе управления МВД.

Издание называет арестованного начальником отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 города Шахты Александра Стратонова.

По версии следствия, как пишет 161.RU, весной 2021 года подполковник узнал, что полиция заинтересовалась его знакомым. Стратонов передал ему информацию о действиях коллег — рассказал о телефонной прослушке и отдал компрометирующие аудиозаписи. Сообщается, что Стратонова поймали на передаче данных через WhatsApp.

В полиции подозреваемый прослужил более 20 лет. В ростовском управлении МВД не уточнили, был ли подполковник отстранен от работы. Там сообщили, что если его вина подтвердится, то он понесет наказание в установленном порядке — согласно действующему законодательству ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

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