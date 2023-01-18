В Омске мобилизованного осудили на 6 лет колонии. Его обвиняли в том, что он приставил нож к горлу командира

Омский гарнизонный военный суд осудил мобилизованного старшину Станислава Рыбина на шесть лет колонии строгого режима по делу об угрозе убийством по мотивам ненависти (ч. 2 ст. 119 УК). Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно карточке дела, Рыбина также обвиняли в нападении на начальника в условиях мобилизации или военного времени (ч. 3 ст. 334 УК).

По версии следствия, мобилизованный в присутствии других военнослужащих толкнул своего командира, повалил его на кровать и приставил охотничий нож к горлу. В суде утверждают, что так Рыбин хотел заставить командира прекратить придираться к подчиненным. Мобилизованный начал угрожать начальнику убийством и требовать, чтобы тот перестал «использовать властные полномочия» в отношении Рыбина и его сослуживца, рассказали в суде.

Затем мужчина отошел от командира, и тот попытался встать, но Рыбин снова его толкнул и взял за горло, говорится в публикации «Тайга.инфо». Утверждается, что мобилизованный сделал несколько движений ножом, которые имитировали удары в сердце, и вновь пригрозил командиру убийством.

Рыбин частично признал вину, но заявил, что не согласен с квалификацией преступления «как насилие в отношении начальника».