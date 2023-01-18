Syria Indicator при участии «Новой газеты Европа»: российская база Хмеймим в Сирии бесплатно получает воду и электричество и отправляет «вагнеровцев» в Украину

Расследовательский проект Syria Indicator при участии журналистов «Новой газеты Европа» выпустил расследование о российской военной базе Хмеймим в Сирии и ее влиянии на местных жителей.
В 2015 году Россия и Сирия заключили соглашение о создании российской военной базы. Спустя два года было решено продлить договор об аренде базы на следующие 49 лет. Участок земли, на котором построен аэропорт Хмеймим, на это время полностью перешел в собственность России.
Хмеймим используют для доставки наемников ЧВК «Вагнер» в Сирию, Ливию, Судан, Центральную Африку и Украину. Перевозкой «вагнеровцев», в том числе, занималась сирийская компания Cham Wings Airlines. С начала 2017 года она выполнила более 50 рейсов из ростовского аэропорта «Платов» в Латакию и Дамаск. За это время она перевезла около девяти тысяч человек.
В расследовании отмечается, что с июня по сентябрь 2022 года из Сирии в Украину направили около 300 «вагнеровцев». Родственники этих бойцов рассказали, что им сообщили о гибели наемников. При этом ни официальных документов, ни тел погибших им не отдали.
Фото: российские военные на базе/Минобороны РФ
Также журналисты выяснили, что Сирия бесплатно обеспечивает Хмеймим электричеством и водой.
Сотрудник местного управления электроэнергетики подтвердил, что с 1 января 2018 года по август 2022 года не было платежей в обмен на поставку электроэнергии на военную авиабазу. Эту же информацию подтвердили еще два работника управления.
Энг. Халед (псевдоним в целях безопасности) говорит, что база потребляет один мегаватт/час. Только за один год база, по его подсчетом, могла потратить электроэнергии на 1,1 млрд. сирийских фунтов (около 438 тысяч долларов). Получается, за время эксплуатации Хмеймим сирийские власти могли потерять до 8 млрд сирийских фунтов (3,2 млн долларов).
«Жажда, испытываемая жителями сирийского побережья, не касается российской базы, поскольку она снабжается родниковой водой из Аль-Сина по специальной трубе достаточного для всех нужд размера», — отмечается в расследовании.
По словам одного из сотрудников «Набаа аль-Син», процесс откачки воды по этой линии не прекращается. Количество потребляемой воды на базе не подвергается никакому контролю, российские военные за нее не платят.
Также жители близлежащих населенных пунктов страдают из-за постоянных вылетов самолетов с базы. По подсчетам журналистов, средний показатель, распределенный на шесть лет, составляет около 457 самолето-вылетов в день.
Фото: вылет самолета/Минобороны РФ
Местные жители рассказали, что в некоторых домах появились трещины, их дети пугаются громких звуков, у людей наблюдаются проблемы со слухом.
Также 36-летний Ахмед Али (псевдоним) заявил журналистам, что на множестве блокпостов возле базы у местных вымогают деньги. Их заставляют платить деньги за пропуск по дороге, а также требуют обеспечивать военных сигаретами и напитком мате.