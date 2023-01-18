Syria Indicator при участии «Новой газеты Европа»: российская база Хмеймим в Сирии бесплатно получает воду и электричество и отправляет «вагнеровцев» в Украину

Расследовательский проект Syria Indicator при участии журналистов «Новой газеты Европа» выпустил расследование о российской военной базе Хмеймим в Сирии и ее влиянии на местных жителей.

В 2015 году Россия и Сирия заключили соглашение о создании российской военной базы. Спустя два года было решено продлить договор об аренде базы на следующие 49 лет. Участок земли, на котором построен аэропорт Хмеймим, на это время полностью перешел в собственность России.



Хмеймим используют для доставки наемников ЧВК «Вагнер» в Сирию, Ливию, Судан, Центральную Африку и Украину. Перевозкой «вагнеровцев», в том числе, занималась сирийская компания Cham Wings Airlines. С начала 2017 года она выполнила более 50 рейсов из ростовского аэропорта «Платов» в Латакию и Дамаск. За это время она перевезла около девяти тысяч человек.

В расследовании отмечается, что с июня по сентябрь 2022 года из Сирии в Украину направили около 300 «вагнеровцев». Родственники этих бойцов рассказали, что им сообщили о гибели наемников. При этом ни официальных документов, ни тел погибших им не отдали.