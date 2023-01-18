Суд на Филиппинах оправдал нобелевского лауреата Марию Ресса по делу о неуплате налогов

Налоговый апелляционный суд Филиппин оправдал журналистку и генерального директора издания Rappler Марию Ресса и Rappler Holdings Corp. (RHC) по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщило само издание.

Обвинение против издания и его основательницы выдвинуло в 2018 году правительство Родриго Дутерте. Журналистов обвиняли в уклонении от уплаты налогов при привлечении капитала через иностранных инвесторов North Base Media (NBM) и Omidyar Network (ON). Речь идет о выпуске для этих двух организаций филиппинских депозитарных расписок. Согласно филиппинским законам, иностранцы не имеют права владеть местными медиа.

«Мы доказали, что Rappler не уклоняется от уплаты налогов. Сегодня побеждают факты, побеждает правда, побеждает справедливость», — прокомментировала Ресса решение суда.