Сооснователя Sports.ru Дмитрия Навошу заочно приговорили к 12 годам колонии по делу о публикации данных силовиков

Минский городской суд заочно приговорил основателя Sports܂ru и Tribuna܂com Дмитрия Навошу к 12 годам лишения свободы за «разжигание вражды» и «незаконный сбор персональных данных». Об этом сообщает издание «Tribuna».
По 12 лет колонии также назначили Янине Сазанович, Валерии Занемонской, Ольге Высоцкой и Даниилу Богдановичу. Помимо этого, суд потребовал от обвиняемых выплатить штрафы в размере около $7,5 тыс. Все они находятся за границей.
«Приговор в 12 лет? Да хоть 112, — прокомментировал решение суда Дмитрий Навоша в твоем твиттере. — Страшнее приговор Беларуси. Пошел 29-й год, и отбывание наказания все еще длится».
По версии следствия, фигуранты создали и администрировали телеграм-канал «Черная книга Беларуси» и другие аналогичные ресурсы, где размещали «в открытом доступе информацию о частной жизни и персональные данные сотен граждан в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности».
В этот телеграм-канале, в частности, публиковались личные данные белорусских силовиков.
Поскольку все обвиняемые живут за пределами Беларуси, суд рассматривал их дело в порядке специального производства. Как отмечает «Белта», такой порядок был применен впервые.