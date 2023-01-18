Сооснователя Sports.ru Дмитрия Навошу заочно приговорили к 12 годам колонии по делу о публикации данных силовиков

Минский городской суд заочно приговорил основателя Sports܂ru и Tribuna܂com Дмитрия Навошу к 12 годам лишения свободы за «разжигание вражды» и «незаконный сбор персональных данных». Об этом сообщает издание «Tribuna».

По 12 лет колонии также назначили Янине Сазанович, Валерии Занемонской, Ольге Высоцкой и Даниилу Богдановичу. Помимо этого, суд потребовал от обвиняемых выплатить штрафы в размере около $7,5 тыс. Все они находятся за границей.

«Приговор в 12 лет? Да хоть 112, — прокомментировал решение суда Дмитрий Навоша в твоем твиттере. — Страшнее приговор Беларуси. Пошел 29-й год, и отбывание наказания все еще длится».