РБК: Минюст разработал законопроект, запрещающий взыскивать долги с жителей оккупированных территорий Украины

Минюст РФ подготовил поправки к законопроекту «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в которых предлагается запретить взыскание долгов с жителей оккупированных Россией территорий Украины. С текстом документа ознакомились журналисты РБК.

Предполагается, что данный запрет будет действовать до 1 января 2026 года.

«Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях указанных субъектов (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области — прим. ред.)», — говорится в пояснительной записке к документу.

Один из источников РБК в Минюсте заявил, что законопроект был разработан совместно с другими заинтересованными органами государственной власти и одобрен с Минфином и Федеральной службой судебных приставов (ФССП).



«До 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РРФ, в систему органов государственной власти РФ», — пояснил сотрудник Минюста.