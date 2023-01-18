РБК: Минюст разработал законопроект, запрещающий взыскивать долги с жителей оккупированных территорий Украины

Минюст РФ подготовил поправки к законопроекту «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в которых предлагается запретить взыскание долгов с жителей оккупированных Россией территорий Украины. С текстом документа ознакомились журналисты РБК.
Предполагается, что данный запрет будет действовать до 1 января 2026 года.
«Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях указанных субъектов (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области — прим. ред.)», — говорится в пояснительной записке к документу.
Один из источников РБК в Минюсте заявил, что законопроект был разработан совместно с другими заинтересованными органами государственной власти и одобрен с Минфином и Федеральной службой судебных приставов (ФССП).
«До 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РРФ, в систему органов государственной власти РФ», — пояснил сотрудник Минюста.
В октябре президент России Владимир Путин подписал законы о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных. Согласно им, россиянам, отправленным на войну, а также членам их семей предоставляется возможность приостановить исполнение обязательств по договорам о потребительских и ипотечных кредитах и займах, заключенных до дня мобилизации, подписания контракта или начала фактического участия в боевых действиях.
Кредитными каникулами смогут воспользоваться мобилизованные, служащие по контракту, а также задействованные в военных действиях сотрудники Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры и Следственного комитета.