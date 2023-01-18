Литва денонсировала соглашение о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Правительство Литвы приняло решение денонсировать соглашение с Беларусью об основных принципах приграничного сотрудничества. Об этом говорится на сайте МВД Литвы.
«Реализация двустороннего межправительственного соглашения с Беларусью невозможна в нынешней геополитической ситуации и невозможна в ближайшее время», — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.
Соглашение действовало с 2006 года.
Замглавы МВД Арнолдас Абрамавичюс ранее отмечал, что сотрудничество и так фактически было прекращено.
«Когда отправляются запросы, обращения к пограничникам Беларуси с просьбой оказать гуманитарную помощь нелегальным мигрантам, обычно это заканчивается тем, что этих мигрантов оттесняют в сторону литовской территории», — говорил он.
Итоговое решение было принято с учетом политической ситуации в Беларуси после 2020 года: фальсификации выборов президента, проблемы с миграцией и вовлечением страны в войну против Украины.
Соглашение о сотрудничество означало взаимопомощь между Литвой и Беларусью в области инфраструктуры, защиты окружающей среды, эффективного использования энергоресурсов, туризма, отдыха, спорта, культурного наследия, образования, деловой инфраструктуры, перемещения транспортных средств и пассажиров через границу и т.д.