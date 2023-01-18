logo
НовостиОбщество

Литва денонсировала соглашение о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Правительство Литвы приняло решение денонсировать соглашение с Беларусью об основных принципах приграничного сотрудничества. Об этом говорится на сайте МВД Литвы.

«Реализация двустороннего межправительственного соглашения с Беларусью невозможна в нынешней геополитической ситуации и невозможна в ближайшее время», — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Соглашение действовало с 2006 года.

Замглавы МВД Арнолдас Абрамавичюс ранее отмечал, что сотрудничество и так фактически было прекращено.

«Когда отправляются запросы, обращения к пограничникам Беларуси с просьбой оказать гуманитарную помощь нелегальным мигрантам, обычно это заканчивается тем, что этих мигрантов оттесняют в сторону литовской территории», — говорил он.

Итоговое решение было принято с учетом политической ситуации в Беларуси после 2020 года: фальсификации выборов президента, проблемы с миграцией и вовлечением страны в войну против Украины.

Читайте также

Читайте также

«После того как они отжали мой дом, я была ко всему готова»

Разговор с чемпионкой мира Александрой Герасименей, которую в Беларуси заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Соглашение о сотрудничество означало взаимопомощь между Литвой и Беларусью в области инфраструктуры, защиты окружающей среды, эффективного использования энергоресурсов, туризма, отдыха, спорта, культурного наследия, образования, деловой инфраструктуры, перемещения транспортных средств и пассажиров через границу и т.д.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon