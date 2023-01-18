Литва денонсировала соглашение о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Правительство Литвы приняло решение денонсировать соглашение с Беларусью об основных принципах приграничного сотрудничества. Об этом говорится на сайте МВД Литвы.

«Реализация двустороннего межправительственного соглашения с Беларусью невозможна в нынешней геополитической ситуации и невозможна в ближайшее время», — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.



Соглашение действовало с 2006 года.

Замглавы МВД Арнолдас Абрамавичюс ранее отмечал, что сотрудничество и так фактически было прекращено.

«Когда отправляются запросы, обращения к пограничникам Беларуси с просьбой оказать гуманитарную помощь нелегальным мигрантам, обычно это заканчивается тем, что этих мигрантов оттесняют в сторону литовской территории», — говорил он.

Итоговое решение было принято с учетом политической ситуации в Беларуси после 2020 года: фальсификации выборов президента, проблемы с миграцией и вовлечением страны в войну против Украины.