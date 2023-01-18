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НовостиОбщество

Что произошло за ночь 18 января. Коротко

  • Идет 329-й день войны России в Украине. Киеву удалось вернуть 125 вывезенных в Россию украинских детей, сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук. «Нам удалось идентифицировать и верифицировать данные почти 14 тысяч детей, которые были похищены и депортированы российской армией, и, к сожалению, можем сказать, что только 125 из них нам удалось вернуть обратно домой», — рассказала она.
  • Российская ракета не попала бы по жилому дому в Днепре, если бы ее не сбила украинская система ПВО, заявил постпред ООН в России Василий Небензя. По его словам, установка ПВО была расположена в жилом квартале, что нарушает «гуманитарное право». «Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. <...> Если бы украинские власти прислушались к требованиям международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы», — заявил Небензя.
  • Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка приговорили к 16 с половиной годам колонии по делу о получении взяток на общую сумму более 38 млн рублей. Также он должен будет выплатить штраф в размере 150 млн рублей. Гуменюку, помимо этого, запретили занимать государственные должности в течение 12 лет. Экс-чиновник заявил, что будет обжаловать приговор.

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  • Минюст разработал законопроект о запрете взыскания долгов с жителей оккупированных Россией территорий Украины. Предполагается, что такой запрет будет действовать три года, до 1 января 2026 года.«Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях указанных субъектов (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская областиприм. ред.)», — говорится в пояснительной записке к документу.
  • Во Франции умерла старейшая жительница планеты, 118-летняя монахиня Люсиль Рандон. «Это большая печаль, но... это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение», — сообщил представитель дома престарелых Сент-Катрин-Лабур в Тулоне, где жила монахиня.


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