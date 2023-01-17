Sky News: Грету Тунберг задержали на акции протеста в немецком Лютцерате

В Германии сотрудники полиции задержали эко-активистку Грету Тунберг во время акции протеста против расширения крупнейшего в стране угольного разреза в деревне Лютцерат. Об этом сообщает Sky News.

Представители правоохранительных органов заявили, что Тунберг находилась в группе протестующих, которые «рвались» к «крутому и опасному» обрыву карьера.

Силовики утверждают, что девушку не арестовали, а «удерживают вместе с остальными активистами для установления личности».

Лютцерат находится на обрыве Гарцвайлера, крупнейшего разреза для открытой добычи угля в Германии. И карьером, и населенным пунктом владеет угледобывающая компания RWE.

В октябре организация получила окончательное разрешение от правительства на снос деревни и расширение карьера. Власти Германии и RWE считают, что увеличение добычи угля на Гарцвайлере поможет облегчить энергетический кризис, вызванный войной в Украине. Экоактивисты же утверждают, что увеличение производства негативно скажется на экологии.

После принятия решения о сносе Лютцерата местные жители практически покинули деревню, а в заброшенные дома заселились протестующие. Они оккупировали населенный пункт на несколько месяцев, но в прошлую среду полицейские начали их выселять.

В субботу 14 января в Лютцерате прошла крупнейшая акция против расширения карьера и снова деревни. В ней приняли участие до десяти тысяч человек.

Митингующие обливали полицейских грязью и запускали петарды, силовики избивали участников акции дубинками, стреляли по ним из водометов и проводили задержания.

Как отмечает Sky News, именно в тот день Тунберг присоединилась к протестам.

Тогда она выступила перед участниками акции с речью. «Сейчас в Люцерате проживает 35 000 человек <…> Ты перемена, ты надежда. <…> То, что происходит в Люцерате, не остается в Люцерате», — приводит ее цитаты Der Spiegel.