В Никополе погиб 18-летний молодой человек в результате российских обстрелов. Об этом сообщил глава обладминистрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

«Погиб 18-летний молодой человек. Еще три человека пострадали — мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения», — говорится в сообщении.

По его словам, российская армия трижды обстреляла из артиллерии Никопольский район, в том числе — город Никополь и Марганецкую общину. Также повреждения получила церковь, пять частных домов, две хозяйственные постройки, автомобиль и несколько линий электропередач.

Ночью на 8 августа российские военные четырежды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и «Градов». Получили повреждения энергетический объект, административное здание, два лицея, 12 частных домов, две хозяйственные постройки, автомобиль, газопровод и несколько линий электропередач.