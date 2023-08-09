США разрешили обучать украинских летчиков на F-16

Президент США Джо Байден дал разрешение на обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

В ответ на вопрос журналиста о том, как обстоят дела в США с утверждением программы обучения, Сингх ответила, что «президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать обучение».

Представитель Пентагона подчеркнула, что ведущую роль в обучении играют Дания и Нидерланды. Также она добавила, что у нее нет никаких дополнительных сведений о конкретных пилотах, проходящих тренинг.

На прошлой неделе Politico сообщило со ссылкой на источники, что определена первая группа украинских летчиков для обучения на самолетах F-16. Она будет состоять из восьми человек, свободно владеющих английским языком.

По словам собеседников издания, летчики готовы начать участвовать в тренинге, когда «несколько европейских союзников разработают официальный план обучения и утвердят его в США». Конкретные сроки обучения пока неизвестны.

Также Politico рассказало, что украинских 20 пилотов, которые немного говорят по-английски, могут начать обучение на языковых курсах в Великобритании в августе. Всего определили 32 летчиков из Украины — этого достаточно для двух эскадрилий — которые могут участвовать в тренинге по F-16, «однако знание английского языка остается пока нерешенным вопросом».