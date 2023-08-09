США разрешили обучать украинских летчиков на F-16

Президент США Джо Байден дал разрешение на обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
В ответ на вопрос журналиста о том, как обстоят дела в США с утверждением программы обучения, Сингх ответила, что «президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать обучение».
Представитель Пентагона подчеркнула, что ведущую роль в обучении играют Дания и Нидерланды. Также она добавила, что у нее нет никаких дополнительных сведений о конкретных пилотах, проходящих тренинг.
На прошлой неделе Politico сообщило со ссылкой на источники, что определена первая группа украинских летчиков для обучения на самолетах F-16. Она будет состоять из восьми человек, свободно владеющих английским языком.
По словам собеседников издания, летчики готовы начать участвовать в тренинге, когда «несколько европейских союзников разработают официальный план обучения и утвердят его в США». Конкретные сроки обучения пока неизвестны.
Также Politico рассказало, что украинских 20 пилотов, которые немного говорят по-английски, могут начать обучение на языковых курсах в Великобритании в августе. Всего определили 32 летчиков из Украины — этого достаточно для двух эскадрилий — которые могут участвовать в тренинге по F-16, «однако знание английского языка остается пока нерешенным вопросом».
Ранее в Politico сообщали, что, несмотря на то, что Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение военных, пока ни одна страна не выделила самолеты для этой программы. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется в августе. Также Politico писала, что коалиция из 11 стран согласилась начать обучать летчиков ВСУ на F-16, но США пока не одобрили программу.