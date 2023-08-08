«Власти» «ДНР»: в Донецке в результате обстрелов погибли три человека, еще 11 ранены

В Донецке за день в результате обстрелов погибли три человека, еще 11 получили ранения, сообщает оккупационный «глава» «Донецкой народной республики» Денис Пушилин.

«На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе. Ранены одиннадцать человек в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах, среди них ребенок 2012 года рождения; в том числе есть раненый в Шахтерске», — говорится в сообщении.

По данным Пушилина, под обстрел попала бригада электромонтеров, которая в это время работала на территории Октябрьского РЭС. Одного из работников госпитализировали в тяжелом состоянии с осколочными ранениями.