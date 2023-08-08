В Калуге задержали как свидетеля епископа церкви «Новое слово» Альберта Раткина по делу о «фейках» о российской армии, возбужденного против пастора Юрия Сипко. Об этом «Новой газете Европа» рассказал сын Раткина Виктор.

Альберт Раткин. Фото: nebesnaya7.com

«Отец в статусе свидетеля пока. Данные дела и какие-либо комментарии ему давать запрещено. Пока обвиняемый только Сипко», — сообщил он. Силовики провели обыски у Раткина, изъяли «очень много техники и документов», рассказал его сын. Супруга Раткина также находится на допросе как свидетель.

Ранее сегодня управление СК по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела против пастора и бывшего председателя Российского союза Евангельских христиан-баптистов Юрия Сипко. По данным телеграм-канала «112», Сипко находится не в России, официального подтверждения этой информации нет. Его подозревают в распространении «фейков» о Вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). По версии следствия, Сипко в марте прошлого года опубликовал видео, в котором говорилось о войне в Украине. В сентябре 2021 года Альберта Раткина исключили из числа служителей Российского объединенного союза христиан веры евангельской — пятидесятников за «нарушение этики». В мае 2022 года его машину облили краской и исписали провоенными знаками V и Z, рассказывал епископ на своем YouTube-канале.

«Альберт Раткин называет свой YouTube-канал просветительским. В видео он общается с представителями различных конфессий, а также с известными общественными деятелями, такими как [журналист] Марк Фейгин, [политик] Максим Шевченко и [политолог] Валерий Соловей», — отмечает «7х7».