Государственная медиагруппа «Россия сегодня» подала заявку на регистрацию товарного знака «Эхо Москвы»

Государственная медиагруппа «Россия сегодня» подала заявку на регистрацию товарного знака радиостанции «Эхо Москвы». Соответствующая информация появилась в Реестре заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания РФ, внимание на нее обратило издание SOTA.

Всего было подано две заявки — на регистрацию названия и регистрацию логотипа. Они идентичны тем, что были у радиостанции «Эхо Москвы», закрытой после начала войны в Украине. Как рассказал изданию SOTA главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, бренд «Эхо Москвы» «принадлежит ЗАО «Эхо Москвы», которое существует и где миноритарии контролируют 33,5%». По его словам, Роспатент по закону не сможет зарегистрировать эти знаки на МИА «Россия сегодня».

обновлено 16:47 мск Права на название «Эхо Москвы» истекли 14 июля, а на логотип истекают 20 августа, обнаружила SOTA. Венедиктов также подтвердил изданию, что их не собираются продлевать. По его словам, «мажоритарии "Эха" отказываются» это делать. Журналисты «Эха Москвы» владеют только третью акций юридического лица, 66% всех акций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежат холдингу «Газпром-медиа». Фото: SOTA

«Это как переписывание учебника истории, «укрепляют прошлое». В той же логике. И это пройдет», — также написал Венедиктов в своем телеграм-канале. Генеральным директором МИА «Россия сегодня» является пропагандист Дмитрий Киселев, а главным редактором — пропагандистка Маргарита Симоньян.

После начала войны радиостанцию «Эхо Москвы» по требованию Генпрокуратуры отключили от эфира, сайт редакции также заблокировали. Как объяснили в ведомстве, это было сделано «из-за ложной информации о сущности спецоперации ВС РФ и призывов к организации массовых акций». Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов тогда заявил, что редакция категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, и отметил, что претензии ведомства «не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России». Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» постановил ликвидировать радио и сайт радиостанции 3 марта. В Кремле заявили, что «Эхо Москвы» «нарушило закон», поэтому Генпрокуратура приняла «соответствующие меры, тем более в ходе специальной операции».