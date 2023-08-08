Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» организацией основанное в Украине религиозное движение «АллатРа»

Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» деятельность на территории России основанного в Украине религиозного движения «АллатРа». Об этом говорится в публикации ведомства.

В пресс-релизе «АллатРу» называют «псевдорелигиозным учением».

«Активисты МОД "АллатРа" на территории Российской Федерации получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти», — утверждают в Генпрокуратуре.

В то же время в Украине «АллатРу» считают пророссийской организацией. Она начала активно распространять свое учение в 2013 году, перед началом боевых действий на Донбассе, пишет «УНИАН».

Согласно учению «АллатРы», в будущем должно произойти объединение всех славян. Большую роль в этом должен сыграть магический спаситель, который по описанию напоминает Владимира Путина.

Украинский центр аналитики и безопасности в феврале 2021 года призывал запретить «АллатРу» как информационный проект Кремля, продвигающий пророссийские нарративы.

«"АллатРа" известна пропагандой псевдонауки и диких теорий заговора с участием инопланетян и тайных влиятельных элит, которые приносят в жертву детей», — отмечается в расследовании «Би-би-си».