В США умер режиссер «Экзорциста» Уильям Фридкин

В США в возрасте 87 лет умер режиссер Уильям Фридкин. Об этом сообщает The New York Times.

Фридкин скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали сердечная недостаточность и пневмония, рассказала его жена Шерри Ласлинг.

Фридкин был представителем движения «Нового Голливуда», которое сформировалось в США в 1970-х годах. Фильмография Фридкина включает в себя такие фильмы как «Изгонящий дьявола», «Французский связной», «Колдун», «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Опекун».

«Французский связной», снятый в 1971 году, принес Фридкину пять премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру. «Изгоняющий дьявола», который вышел двумя годами позже, считается культовой картиной.

При этом не всего его кинокартины были успешными. Например, фильм «Разыскивающий», снятый в 1980 году, был выдвинут на антипремию «Золотая малина» в номинациях «Худший фильм», «Худший режиссер» и «Худший сценарий». А фильм 2000 года «Правила боя» раскритиковали за то, как автор изобразил арабов. Американо-арабский антидискриминационный комитет назвал кинокартину «вероятно, самым расистским фильмом, когда-либо снятым Голливудом против арабов».

Несмотря на неудачи, Фридкин продолжал снимал до конца жизни.

Как пишет кинокритик Василий Миловидов, с середины 2000-х режиссер стал снимать фильмыв «для себя». «Фридкин в последние годы переквалифицировался в независимого режиссера, тяготеет к камерности и сандэнсовским бюджетам», — считает Миловидов.

Последний свой фильм Фридкин снял в этом году — им стала картина «Военный трибунал по делу о мятеже на "Кейне"». Премьера состоится на 80-м Венецианском кинофестивале в августе или сентябре этого года.