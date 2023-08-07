В Коми на депутата-«иноагента» составили протокол за отсутствие плашки на проекте постановления, которое он внес в Госсовет

На депутата Государственного совета Республики Коми Виктора Воробьева составили протокол за то, что он внес в Госсовет проект постановления без иноагентской плашки (ч. 4 чт. 19.34 КоАП). Об этом сообщает 7х7.

По данным издания, это произошло 31 июля. Воробев вносил проект постановления о вопросах референдума в Коми. Это первый случай, когда протокол составляют за отсутствие плашки на проекте постановления.

Его уже штрафовали за отсутствие плашки — поводом было то, что депутат отправлял в прокуратуру и МВД запросы без указания статуса «иноагента». Теперь Воробьеву может грозить уголовное преследование по статье об уклонении от обязанностей «иноагента» (ст. 330.1 УК).

Виктор Воробьев — первый депутат, внесенный Минюстом в список «иноагентов». Он попал в реестр 1 апреля 2022 года.

28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала войны в Украине, Воробьев опубликовал антивоенный ролик на своей странице во «ВКонтакте».

«Эта война не принесёт народам России и Украины ничего, кроме крови, слёз и нищеты. Я безоговорочно осуждаю нападение российской армии на Украину», — говорилось в нем.

После этого у депутата отобрали право слова на два заседания, а затем исключили из президиума регионального и лишили зарплаты.

В феврале этого года его также оштрафовали на 100 тысяч рублей за тот видеоролик по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 15.13 КоАП РФ).