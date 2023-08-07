В Чехии возбудили уголовное дело по статье о нарушении санкций против россиянина, которого называют номиналом Ротенберга

В Чехии против россиянина возбудили уголовное дело по статье о нарушении международных санкций (ст. 410 УК Чехии). Об этом говорится в сообщении Национального центра борьбы с организованной преступностью, внимание на которое обратило издание «Радио Свобода». «Согласно нашим выводам, в течение 2015 года обвиняемый должен был участвовать в переводе средств, которые связаны с лицом, находящимся под санкциями, включенным в санкционный список ЕС в связи с российской агрессией в Украине (или аннексией Крыма) с 2015 года. Средства впоследствии использовались на территории Чехии», — говорится в пресс-релизе. Речь идет о Дмитрие Калантырском, бывшем председателе правления «СМП-банка», который был основан Аркадием Ротенбергом — Калантырский сам подтвердил эту информацию местному изданию Deník N.

Он рассказал, что в 2015 году получил на свои счета около 100 миллионов крон (более четырех миллионов долларов) от бизнес-партнеров из России, но утверждает, что на тот момент компания-отправитель не принадлежала Ротенбергу. Калантырский более десяти лет управлял «СМП-банком», и покинул этот пост после того, как против Ротенберга ввели санкции. Антикоррупционный проект «Муниципальный сканер» и источники РБК утверждают, что Калантырский является представителем Ротенберга в Чехии и на Кипре. В частности, ему принадлежало несколько офшорных компаний, которые были связаны с Ротенбергом и фигурировали в схемах по легализации средств через третьи страны. О причастности Калантырского к схемам Ротенберга в 2017 году также писала «Новая газета».

«Согласно нашим выводам, в течение 2015 года обвиняемый должен был участвовать в переводе средств, которые связаны с лицом, находящимся под санкциями, включенным в санкционный список ЕС в связи с российской агрессией в Украине (или аннексией Крыма) с 2015 года. Средства впоследствии использовались на территории Чехии», — говорится в пресс-релизе. Речь идет о Дмитрие Калантырском, бывшем председателе правления «СМП-банка», который был основан Аркадием Ротенбергом — Калантырский сам подтвердил эту информацию местному изданию Deník N. Он рассказал, что в 2015 году получил на свои счета около 100 миллионов крон (более четырех миллионов долларов) от компании, которая на тот момент не принадлежала Ротенбергу. Калантырский более десяти лет управлял «СМП-банком», и покинул этот пост после того, как против Ротенберга ввели санкции. Антикоррупционный проект «Муниципальный сканер» и источники РБК утверждают, что Калантырский является представителем Ротенберга в Чехии и на Кипре. В частности, ему принадлежало несколько офшорных компаний, которые были связаны с Ротенбергом и фигурировали в схемах по легализации средств через третьи страны. О причастности Калантырского к схемам Ротенберга в 2017 году также писала «Новая газета».

Инфографика: Новая газета