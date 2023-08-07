В Калининграде умерла 96-летняя мать 64-летнего активиста Игоря Барышникова Евгения, которую суд постановил передать органам опеки после того, как мужчину приговорили к семи с половиной годам колонии по делу о «фейках» о российской армии. Об этом сообщает «7х7» со ссылкой на активиста Вадима Хайруллина.
Фото: SOTA
Евгения Барышникова прожила 1,5 месяца со дня приговора сыну. По данным издания, в последнее время женщина уже не могла ходить — за ней ухаживала жена Игоря Барышникова.
22 июня суд в Калининграде приговорил 64-летнего активиста Игоря Барышникова к семи с половиной годам колонии общего режима по делу о «фейках» о российской армии.
Поводом для уголовного преследования стали посты в фейсбуке про обстрел роддома в Мариуполе и убийства людей в Буче, а также о затонувшем крейсере «Москва».
Барышников в одиночку ухаживал за своей матерью. Также ранее у активиста обострилось хроническое заболевание и появилось подозрение на онкологию, а в живот установили трубку — цистостому.
Евегния Барышникова родилась в 1926 году в Полоцке. Женщина пережила войну в оккупации, как жертве Холокоста ей помогал благотворительный еврейский центр «Хэсэд Авраам», пишет SOTAvision.
В силу возраста женщина уже не вставала с постели. Барышников заявил, что еще год назад мама сохраняла ясный ум и рассудок, разговаривала и слушала радио, но после первого обыска в их квартире и ареста сына женщина стала «другой» и «впала в беспамятство».