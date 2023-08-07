В Калининграде умерла 96-летняя мать 64-летнего активиста Игоря Барышникова Евгения, которую суд постановил передать органам опеки после того, как мужчину приговорили к семи с половиной годам колонии по делу о «фейках» о российской армии. Об этом сообщает «7х7» со ссылкой на активиста Вадима Хайруллина.

Евгения Барышникова прожила 1,5 месяца со дня приговора сыну. По данным издания, в последнее время женщина уже не могла ходить — за ней ухаживала жена Игоря Барышникова.

22 июня суд в Калининграде приговорил 64-летнего активиста Игоря Барышникова к семи с половиной годам колонии общего режима по делу о «фейках» о российской армии.

Поводом для уголовного преследования стали посты в фейсбуке про обстрел роддома в Мариуполе и убийства людей в Буче, а также о затонувшем крейсере «Москва».

Барышников в одиночку ухаживал за своей матерью. Также ранее у активиста обострилось хроническое заболевание и появилось подозрение на онкологию, а в живот установили трубку — цистостому.