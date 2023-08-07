У турецкого порта Дериндже произошел взрыв в элеваторе в момент загрузки судна с зерном. Об этом сообщает CNN Turk.
15:45 мск Детонация зерновой пыли стала причиной взрыва на элеваторе в порту Турции, пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Управления почвенных продуктов Ахмета Гюльдала.
Повреждения получили 13 из 16 элеваторов в порту, сообщили власти провинции Коджаэли.
Взрыв произошел в силосах Турецкого зернового управления (TMO) в порту, предположительно, в результате взаимодействия химических веществ. По данным местных властей, в результате взрыва пострадали 10 человек, двое из них серьезно ранены.
Мэр города Деринче Зеки Айгюн сказал CNN Turk: «Произошло землетрясение с сильным шумом, затем мы узнали о взрыве. Радиус взрыва составил 25 метров. Инцидент серьезный, но локализованный. Пшеницу разгружают экскаваторами, есть ли под ними кто-то или нет, сейчас проверяется. Здесь около 40 силосных ям, две из них взорвались», — сказал он.
По словам репортеров CNN Turk, в 14:40 прогремел сильный взрыв, который был слышен «из каждой точки Гёльджюка». На место происшествия выехали чрезвычайные службы. «Взорвался один из бункеров с пшеницей.
Предполагается, что это произошло в тот момент, когда судно загружало пшеницу. Сказали, что причиной взрыва стал силос для хранения пшеницы, но проводилось ли там периодическое техническое обслуживание — неизвестно. Власти пока не сделали заявления, было ли это вызвано сжатием газа», — сообщил корреспондент телеканала в прямом эфире.