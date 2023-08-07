У турецкого порта Дериндже произошел взрыв в элеваторе в момент загрузки судна с зерном. Об этом сообщает CNN Turk.

15:45 мск Детонация зерновой пыли стала причиной взрыва на элеваторе в порту Турции, пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Управления почвенных продуктов Ахмета Гюльдала.

Взрыв произошел в силосах Турецкого зернового управления (TMO) в порту, предположительно, в результате взаимодействия химических веществ. По данным местных властей, в результате взрыва пострадали 10 человек, двое из них серьезно ранены.

Мэр города Деринче Зеки Айгюн сказал CNN Turk: «Произошло землетрясение с сильным шумом, затем мы узнали о взрыве. Радиус взрыва составил 25 метров. Инцидент серьезный, но локализованный. Пшеницу разгружают экскаваторами, есть ли под ними кто-то или нет, сейчас проверяется. Здесь около 40 силосных ям, две из них взорвались», — сказал он.