Суд заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к 8 годам колонии по делу о «фейках»

Басманный районный суд Москвы приговорил писателя Дмитрия Глуховского к восьми годам колонии по статье о «фейках» об армии за посты в телеграме и инстаграме. Об этом сообщает «Медиазона».

Глуховскому вменяли пункты «в», «д» части 2 статьи 207.3 УК — распространение «фейков» об армии по мотивам политической ненависти и с «искусственным созданием доказательств».

«В качестве отягчающих обстоятельств — обвинение Президента РФ в развязывании войны с Украиной. Готов повторить все, что там сказано», — рассказывал ранее писатель.

По его словам, поводом для возбуждения дела стал пост «ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ», который опубликованный 6 апреля 2022 года.

«Стареющий, теряющий легитимность пытается вернуть себе политическое либидо и заодно гарантировать себе место в истории маленькой победоносной войной. Сожженные машины и разрушенные дома, разлученные семьи, тысячи убитых мирных жителей, миллионы беженцев — разве это большая цена, чтобы достичь великой цели?», — говорится в нем.

В начале июня Глуховского объявили в розыск. Писатель находится не в России.

Дмитрий Глуховский — автор серий романов «Метро» и «Текст». После начала войны в Украине он много раз публиковал антивоенные посты, рассказывал о потерях армии РФ и об убийствах мирных жителей Украины.