Соединенные Штаты официально одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину. Об этом пишет CNN со ссылкой на начальника отдела снабжения американской армии Дуга Буша.

Ожидается, что она прибудет в страну осенью.

«Теперь танки должны попасть в Европу, а затем в Украину, вместе со всем тем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запасные части, топливное оборудование, ремонтные мощности. То есть речь идет не только о танках, но и обо всем, что к ним прилагается. Это все еще в планах», — заявили в армии США.

В мае США начали обучать украинских военных на этих танках в Германии. В течение нескольких месяцев танки, предназначающиеся для Киева, находились на ремонте и проходили подготовку к отправке.

В начале этого года Пентагон принял решение передать старые модели танков Abrams M1A1 вместо более современных М1A2, чтобы резко ускорить сроки поставки.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало, что США рассчитывают, что первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре, чтобы их применяли в ходе боевых действий. Ранее планировалось, что танки отправят в Украину только к концу года.

В августе планируется отправить несколько танков в Германию, где они пройдут окончательный ремонт и модернизацию (в частности, с них снимут секретную броню из обедненного урана). Как только этот процесс будет завершен, первая партия Abrams поедет в Украину.

По данным источников издания, первая партия будет состоять из 6-8 танков, а всего США планируют передать Украине 31 танк (равноценно одному украинскому танковому батальону).