Рядовых из Иркутской и Новосибирской областей приговорили к реальным срокам по делам об оставлении воинской части, сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Иркутский гарнизонный военный суд 3 августа вынес приговор рядовому Егору Мисайлову, назначив ему пять лет колонии общего режима. Его признали виновным в самовольном оставлении места службы на срок свыше одного месяца в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК), отмечает «Медиазона», ссылаясь на карточку дела.

Следствие утверждает, что рядовой, «желая отдохнуть от исполнения обязанностей», не явился в воинскую часть 17 октября прошлого года и уехал в Иркутскую область. Его задержали 11 мая 2023 года.

Новосибирский гарнизонный военный суд назначил рядовому Алексею Кривде пять лет и один месяц колонии общего режима по той же статье (ч. 5 ст. 337 УК). Согласно карточке уголовного дела, приговор ему вынесли еще 3 августа, обращает внимание «Медиазона».

По версии следствия, Кривла не явился в воинскую часть 27 декабря прошлого года «с целью отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы без уважительных причин». Затем, 15 февраля, он сам пришел в военную комендатуру и заявил о себе.