Как происходит трансгендерный переход: операции, смена документов и гормонотерапия? Мы бы хотели, чтобы эта информация была простой и понятной для всех. Трансгендерная женщина Эльмира и трансгендерный мужчина Лёша рассказывают о своём опыте во новом эпизоде подкаста «Успеть на переход». А эксперты и активисты поясняют, как российское правительство фактически создаёт чёрный рынок гормональных препаратов и толкает транслюдей к суицидам, запрещая трансгендерность в России. В июне Владимир Путин подписал закон «о запрете смены пола», который противоречит всем международным медицинским нормам. Против попытался выступить Минздрав, но его призвали «запретить весь этот блуд». Мы хотим, чтобы как можно меньше людей верили в анти-ЛГБТ риторику российского правительства. И чтобы как можно больше из вас узнали реальные истории трансгендерных людей из первых уст. Слушайте истории Лёши, Эльмиры и других трансгендерных людей в подкасте «Успеть на переход» на всех платформах.