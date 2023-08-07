Музыкантке из Томска назначили 100 тысяч рублей штрафа по уголовному делу о «дискредитации» российской армии

Советский районный суд Томска приговорил музыкантку Анну Чагину к штрафу в 100 тысяч рублей по уголовному делу о повторной «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) из-за антивоенных высказываниях в интернете. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Константина Мухаметкалиева.
Ей также запретили в течение двух лет размещать публикации в интернете. Обвинение просило назначить Чагиной 200 тысяч рублей штрафа.
Поводом для уголовного преследования, по данным издания, стали несколько антивоенных записей и комментариев на странице Чагиной во «ВКонтакте». В частности, запись из блога живущего в Украине преподавателя философии Николая Карпицкого о том, как мирное население переживает военные действия.
Фото: страница Чагиной во «ВКонтакте»
Силовики пришли с обыском к Чагиной рано утром 30 ноября прошлого года, спустя несколько часов стало известно об уголовном деле против нее. В качестве меры пресечения ей назначили запрет определенных действий: ей запретили пользоваться почтой и интернетом, выходить из дома с 22:00 до 06:00 и посещать массовые мероприятия.
Чагина несколько раз выкладывала антивоенные публикации на своей странице во «ВКонтакте». Ее аккаунт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. В марте прошлого года Чагину задержали на антивоенном митинге, позже суд оштрафовал ее по административной статье о дискредитации армии.