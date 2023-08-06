В московском аэропорту Внуково временно закрыли воздушное пространство из-за беспилотника

Москву попытался атаковать беспилотник. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — написал он.
До этого Mash сообщил, что в аэропорту Внуково ввели план «Ковер». Его объявляют при обнаружении в небе подозрительных объектов. 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны, утверждал телеграм-канал.
12:15 мск — В Минобороны также подтвердили информацию о сбитом беспилотнике. В ведомстве заявили, что БПЛА был уничтожен в Подольском районе, пострадавших и разрушений нет.
Baza пишет, что обломки беспилотника приземлились на детскую площадку на Садовой улице в поселке Сельхозтехника, а в соседних домах выбило окна.
112 публикует кадры, предположительно, обломков беспилотника.
РИА Новости также сообщили, что с 11:55 воздушное пространство над Внуково открыли.
13:00 мск — Baza утверждает, что в результате падения беспилотника пострадал 77-летний житель Подольска — он якобы получил осколочное ранение руки.
ТАСС подтвердили в пресс-службе аэропорта, что во Внуково ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Утверждается, что это сделали «по независящим от аэропорта причинам». Часть самолетов перенаправили в другие московские воздушные порты.
«Осторожно, новости» сообщал, что пассажиры 12 рейсов больше часа ожидают посадки, а по громкоговорителю каждые 15 минут объявляют о закрытом воздушном пространстве.
Flightradar24 показывал, что в небе над Внуково ни одного самолета. Согласно онлайн-табло аэропорта, 21 рейс во Внуково задерживался, два были отменены.
Фото: Flightradar24