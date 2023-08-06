В московском аэропорту Внуково временно закрыли воздушное пространство из-за беспилотника

обновлено

12:15 мск — В Минобороны также подтвердили информацию о сбитом беспилотнике. В ведомстве заявили, что БПЛА был уничтожен в Подольском районе, пострадавших и разрушений нет.

Baza пишет, что обломки беспилотника приземлились на детскую площадку на Садовой улице в поселке Сельхозтехника, а в соседних домах выбило окна.

112 публикует кадры, предположительно, обломков беспилотника.

РИА Новости также сообщили, что с 11:55 воздушное пространство над Внуково открыли.

13:00 мск — Baza утверждает, что в результате падения беспилотника пострадал 77-летний житель Подольска — он якобы получил осколочное ранение руки.