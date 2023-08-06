Умер бывший вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин

В возрасте 41 года умер бывший вратарь московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин, сообщила пресс-служба клуба.

Как рассказал первый тренер футболиста Валерий Горохов, причиной смерти Мандрыкина стал инфаркт. Также, как сообщила сестра футболиста, незадолго до смерти у него усугубилась печеночно-почечная недостаточность.

В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка, четыре раза выигрывал Кубок России и один — Кубок УЕФА. В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в аварию и сломал позвоночник, повредив спинной мозг. С тех пор он не мог передвигаться самостоятельно.